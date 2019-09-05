Son Dakika Haberleri: Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı
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Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı

3 saat önce

Eskişehir'de, kimlik soran polise ikiz kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin, arandığı ortaya çıktı.

Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı, System.String[]

Eskişehir'de, kimlik soran polise ikiz kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin, arandığı ortaya çıktı.


Önceki gece Porsuk Bulvarı Nilay Sokak üzerinde polis ekipleri S.E.'nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Şüpheli, ikiz kardeşinin T.C. numarasını söyledi. Polis, yaptığı incelemede verilen bilginin yanlış olduğunu, şüphelinin mala zarar verme suçundan arandığını belirledi.


Alkollü olduğu için yanlışlıkla ikiz kardeşinin T.C. numarasını verdiğini belirten şüpheli hakkında 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçundan işlem yapılarak polis merkezine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Porsuk, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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