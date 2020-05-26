Polise kürekle saldıran akli dengesi yerinde olmayan kişi, tedavisi için Eskişehir'e götürüldü - Son Dakika

Polise kürekle saldıran akli dengesi yerinde olmayan kişi, tedavisi için Eskişehir'e götürüldü

Afyonkarahisar'da bir polisi kürekle yaralayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kişi, tedavisi için Eskişehir'e götürüldü.

Polise kürekle saldıran akli dengesi yerinde olmayan kişi, tedavisi için Eskişehir'e götürüldü, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir polisi kürekle yaralayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kişi, tedavisi için Eskişehir'e götürüldü.

Sahipata Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheki O.P'nin, daha önce akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine O.P, tedavisi için savcılık talimatıyla polis ekipleri nezaretinde ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ne götürüldü.

Olay

Afyonkarahisar'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen O.P, 24 Mayıs'ta kürekle saldırdığı Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri Komiser Seydi Emirhan ile bir sağlık ekibinin yaralanmasına neden olmuş, şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yaralanan Seydi Emirhan'ı evinde ziyaret etmişti.

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polise kürekle saldıran akli dengesi yerinde olmayan kişi, tedavisi için Eskişehir'e götürüldü - Son Dakika

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