Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir" - Son Dakika
Üye Girişi

Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir"

21.04.2022 14:30
Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir"

Kocaeli'de polis memuruna makasla saldıran 17 yaşındaki genç kızın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de polis memuruna makasla saldıran 17 yaşındaki genç kızın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen genç kızın babası, "Benim kızım barbar biri değildir. Kızım E.İ.V. bu olaydan önce kendini kesti, intihar etmeye çalıştı ve baraj gölüne atladı. Kızımın polise saldırması planlı bir olay değil, ruhsal problemler sebebiyle yaşanan bir eylemdir, akıl sağlığı yerinde değildir" dedi.

Olay, 5 Temmuz 2020 tarihinde Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru M.G.'nin yanına giden ve "Seni öldürmem lazım" diyen E.İ.V. (17), elindeki makası M.G.'nin karnına ve göğsüne saplamaya çalıştı. Polis memuru, genç kızın elinden makası almaya çalıştığı esnada ise şüpheli E.İ.V.'nin parmağı kesildi. Şahsın elindeki makası alan polis memuru M.G., E.İ.V.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açılan tutuksuz sanık E.İ.V.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık E.İ.V. katılmazken,

avukatı ve babası ise salonda hazır bulundu.

"Benim kızım barbar biri değildir"

Duruşmada dinlenen genç kızın babası, "Benim kızım barbar biri değildir. Kızım henüz 4 yaşındayken annesini kaybetti. Derslerinde her zaman başarılı oldu, şimdi de üniversite sınavlarına hazırlanıyor, kendisi avukat olmak istiyor. Kızım lisedeyken girdiği bunalım neticesinde kendini boydan boya keserek zarar verdi. Bu olay sebebiyle hastane ve adli mercilerle tanışmış olduk. Kızımı 4 yıl önce Bursa'da psikiyatri servisinde 3 ay yatırdık. Çok ağır bir depresyon geçiriyordu. Tedavisinden sonra çıktı ancak aynı sorunları yaşamamız sebebiyle 4 ay daha hastanede kaldı. Bu süreçte bittikten kısa bir süre sonra kızım kendini baraj gölüne attı. Kızım E.İ.V. çok fazla duygu değişimi yaşamaktadır. Bu olay sebebiyle kızımı Kocaeli Üniversite Hastanesi psikiyatri bölümüne yatırdık. Burada kızıma çok ağır ilaçlar verdiler ancak bir düzelme yaşanmadı. Kızım hem bana hem de doktorlara polisten korktuğunu, polislerin onu takip ettiğini söylüyordu. Kızımın polise saldırması planlı bir olay değil, ruhsal problemler sebebiyle yaşanan bir eylemdir. E.İ.V'ye 4 sene boyunca bir teşhis konulamadı daha sonra ise dissosiyatif kimlik bozukluğu tanısı konuldu. Kızımın akıl sağlığı yerinde değildir. Benim kızın şizofren hastalarının kullandığı ağır ilaçlardan kullandı" dedi.

E.İ.V. gözlem altında tutulacak

Mahkeme heyeti, E.İ.V.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Polise makasla saldıran genç kızın babası: Benim kızım barbar değildir
Polise makasla saldıran genç kızın babası: Benim kızım barbar değildir

YORUMLAR
500
Oksijen tüplerini bomba zannettiler Oksijen tüplerini bomba zannettiler Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı

Münir Karaloğlu, Polis Memuru, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polise makasla saldıran genç kızın babası: 'Benim kızım barbar değildir' - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:39:00. #1.12#
SON DAKİKA: Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement