Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde tartışan taraflara müdahale etmek isteyen polis memuruna mukavemette bulunan U.H., S.Ç. ve F.Ç., ihbar üzerine bölgeye gönderilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üst aramasını yapan polisler, ruhsatsız tabanca ile pala ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı tehdit ve görevli memura mukavemet suçundan tutuklandı.


3 şahıs, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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