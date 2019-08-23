Son Dakika Haberleri: Polise mukavemet eden şahıs gözaltına alındı
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Polise mukavemet eden şahıs gözaltına alındı

1 saat önce

Trabzon'da görevli memura mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı.

Polise mukavemet eden şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Trabzon'da görevli memura mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Baro Kavşağı Meydan yol ayrımında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanına aracıyla gelerek görevli memura tehdit, hakaret ve mukavemet eden Y.K. yakalandı.

Şahsın işlemleri Taksim Polis Merkezi Amirliğince sürdürülüyor.

Esentepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:56 Kaynak: AA
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