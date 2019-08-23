Polise mukavemet eden şahıs gözaltına alındı
1 saat önce
Trabzon'da görevli memura mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:56 Kaynak: AA
Trabzon'da görevli memura mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Baro Kavşağı Meydan yol ayrımında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanına aracıyla gelerek görevli memura tehdit, hakaret ve mukavemet eden Y.K. yakalandı.
Şahsın işlemleri Taksim Polis Merkezi Amirliğince sürdürülüyor.
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