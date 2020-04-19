Polise mukavemette bulunan grup, gözaltına alındı - Son Dakika

Polise mukavemette bulunan grup, gözaltına alındı

AYDIN - Aydın'da gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç, iddiaya göre kendilerine yasal işlem yapmak isteyen polislere mukavemette bulununca polis ekipleri affetmedi. 6 kişilik grup hakkında hem sokağa çıkmaktan hem de polise mukavemetten işlem başlatılırken şahıslar da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde karakol önüne gelen bir grup genç kendi aralarında tartıştı. İddiaya göre; Polis İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine aykırı hareket eden gençleri uyarıp hakkında işlem yapmak istedi. 6 kişi olan grup polislere mukavemette bulunup ceza yazdırmamak isteyince, bölgeye takviye çağrılan ekiplerle birlikte şahıslar gözaltına alınmak istedi. Direnen şahısları zor kullanarak etkisiz hale getiren polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Şahıslar hakkında hem görevli polis memurlarına mukavemetten hem de Sokağa Çıkma kısıtlamasına uymayarak genelgeye aykırı hareket etmekten işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.