Polise rüşvet teklif eden kişi hakkında soruşturma - Son Dakika

Polise rüşvet teklif eden kişi hakkında soruşturma
MUĞLA'da görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle 1 kişiye savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'da görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle 1 kişiye savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, Muğla- Aydın yolu Yatağan Uygulama Noktası Kavaklıdere Kavşağı mevkiinde denetim yaptı. Uygulamada O.R.K. yönetimindeki otomobil durduruldu. Polis ekiplerince sürücüden ehliyeti istedi. Aracın ticari olmasına karşın yetki ve mesleki yeterlilik belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre O.R.K., aracın görmezden gelinmesini isteyerek, içine 100 TL gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattı. Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak O.R.K.'dan şikayetçi olundu.Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca O.R.K. hakkında 'Görevli memura rüşvet teklif etmek' suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:13 Kaynak: DHA
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