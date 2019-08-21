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Polise sahte kimlik gösteren cinayet zanlısı, parmak izi sayesinde yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cinayet suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, polise sahte kimlik verdi.

Polise sahte kimlik gösteren cinayet zanlısı, parmak izi sayesinde yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cinayet suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, polise sahte kimlik verdi. Ancak parmak izi alınınca gerçek kimliği ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce'de, 2008 yılında işlediği bir cinayet sebebiyle aranan O.K. (37), Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin uyanıklığı sayesinde yakayı ele verdi. Durumundan şüphelenilerek durdurulan 81 plakalı bir araçta bulunan şahsın çelişkili ifadeler vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine götürülerek parmak izi alınan O.K. kimlik tespiti sonrasında gözaltına alındı. F.S. adına düzenlenmiş kimlik taşıyan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen O.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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