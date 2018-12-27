Son Dakika Haberleri: Polise Saldıran 6 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Polise Saldıran 6 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

1 saat önce

Bursa'da duruşmaya alınmayınca polise saldıran 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polise Saldıran 6 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı, System.String[]
Bursa'da duruşmaya alınmayınca polise saldıran 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa'da eşi Çiğdem Alpaslan'ı 19 yerinden bıçaklayan Mehmet Hanifi Alpaslan'ın yargılandığı duruşmaya gelen fakat çok kalabalık oldukları gerekçesi ile mahkeme başkanı tarafından duruşma salonuna alınmayan şahıslar görevli polis memurlarına saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmakta zorluk çeken ve linç edilmek istenen polis memurları biber gazı sıkarak saldırganları ayırabildi. 2 polis memurunun vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı olayda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Çarşı Polis Merkezi'nde alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:15 Kaynak: İHA

Mehmet Hanifi, Bursa, 3. Sayfa
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