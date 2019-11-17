Son Dakika Haberleri: Polise saldıran zanlı yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Polise saldıran zanlı yaralandı - Son Dakika

Polise saldıran zanlı yaralandı

6 saat önce

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı ile polis arasında arbede yaşandı.

Polise saldıran zanlı yaralandı, System.String[]

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı ile polis arasında arbede yaşandı. Zanlı polisin silahını almaya çalışırken, tabancanın ateş almasıyla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda çeşitli suçlardan aranan M.E. (28) polis tarafından yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbedede zanlı M.E. bir polis memurunun tabancasını almaya çalıştı. Bu sırada silah ateş aldı ve zanlı M.E. tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Polis ekipleri yaralanan M.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. M.E., 112 ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.


Olay sonrasında polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken hastaneye kaldırıla M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı
Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polise saldıran zanlı yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]