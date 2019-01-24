Polise Saldıran Zanlılardan Biri Tutuklandı

Polise saldıran zanlılardan biri tutuklandı İfade verdikleri karakolun önünde evlerine gitmek isteyen polise saldıran zanlı tutuklandıBURSA - Bursa'da adliyede çıkan kavgaya müdahale eden polise saldıran 5 kişiden biri tutuklandı.

Polise saldıran zanlılardan biri tutuklandı

İfade verdikleri karakolun önünde evlerine gitmek isteyen polise saldıran zanlı tutuklandı



BURSA - Bursa'da adliyede çıkan kavgaya müdahale eden polise saldıran 5 kişiden biri tutuklandı.

Önceki gün Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis memurları tarafları ayırmakta zorluk çekince biber gazı ile müdahale ederek kavganın büyümesine engel oldu. Biber gazının sıkılmasına kızan taraflar bu sefer birbirini bırakıp polise saldırmaya başladı. Polis kendilerine saldıran 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adliyede görevli biri baş polis 5 polis memuru da yaşananlarla ilgili ifade vermek üzere karakola gitti. İfadelerinin ardından karakoldan ayrılmak üzere dışarı çıkan 2 polis otobüs durağında yeniden saldırıya uğradı. Saldırı esnasında 4 kişi bir polis memurunu kollarından tutarken, Tolga Ş. isimli şahıs ise diğer polis memuruna yumrukla saldırdı. Polis memurları kendilerine saldıran Tolga Ş'yi yakalayarak şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2'si kadın toplam 5 kişi hakim karşısına çıktı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece serbest kalırken, otobüs durağında bekleyen polis memurlarına saldıran Tolga Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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