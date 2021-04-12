Polise saldırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal ettiği için ceza yazılan şahıs, kendisini eve bırakan polislere saldırdı. Bir polis memurunun boğazına sarılan ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret eden şahıs tutuklandı.

Olay, kent merkezi Vilayet kavaşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün gece iki alkollü şahsın taşkınlık yaparak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Alkolün etkisinde olduğu belirlenen Şükrü K., olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın yanında bulunan Hasan Hüseyin A. ise maske takmadığı ve yasak alanda sigara içtiği tespit edilerek ilgili idari işlem yapıldı. Ardından polis aracı ile evine götürüldüğünü esnada şahıs bir anda araçta bulunan polis memurları N.B. ile R.A.'ya saldırdı. Şahıs, polis memuru N.B.'nin boğazını sıkınca gözaltına alındı. Bu sırada polis memurları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret eden N.B.'yi polis güçlükle sakinleştirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR