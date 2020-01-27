Polise satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Polise satarken suçüstü yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlıMesudiye Mahallesinde değeri 5 milyon lira olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser tevratı polise satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.

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Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı


Mesudiye Mahallesinde değeri 5 milyon lira olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser tevratı polise satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle mücadele ekiplerince uzun bir süredir takip altında olan F.N. İsimli şahsın elinde bulundurduğu ceylan derisi üzerine yazılı tevratı satacağı bilgisini alan emniyet ekipleri operasyona start verdi. İstihbari çalışmalar neticesinde sivil ekipler müşteri kılığına girip F.N.'nin evine giderek piyasa değeri 5 milyon olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser niteliğindeki tevratı almak istedi. Emniyet güçlerine tevratı satacağı sırada tarihi eser kaçakçılığı yapan F.N. suçüstü yapılarak gözaltına alındı.F.N. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Mesudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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