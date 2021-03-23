Polise satırla saldırdı, sabıkalı çıktı - Son Dakika

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen pazar akşamı, Şirintepe Mahallesi Maraş Sokak üzerinde yürüyen R.G.'yi şüphe üzerine durdurdu. Ancak şüpheli, çantasından çıkardığı satırı polislere salladı. Ardından da kaçmak istedi. Yakalanan R.G.'nin çantasında ise hırsızlık amacıyla kullandığı saptanan pense, tornavida, bıçak ve falçata ele geçirildi.

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