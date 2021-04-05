Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis - Son Dakika

Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis

05.04.2021 22:25
Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis, System.String[]

Kayseri'de sokağa çıkma yasağında polise silah çeken sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de sokağa çıkma yasağında polise silah çeken sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Ö. Tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca müşteki polisler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ömer Ö., "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrulttum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Ö.'ye 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Olay

31 Aralık 2020 tarihinde Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçmaya başlayan Ömer Ö., özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAYSERİ

Kayseri, İnfaz, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Rakiplerinin kaybettiği haftada Kanarya hata yapmadı! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi Rakiplerinin kaybettiği haftada Kanarya hata yapmadı! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı
beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi         
23:04
Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 23:19:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei