Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı

Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı Uyuşturucu satarken suçüstü yapan polis ekiplerine silah doğrultan şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Bursa'da metruk bir depoda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı

Uyuşturucu satarken suçüstü yapan polis ekiplerine silah doğrultan şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

BURSA - Bursa'da metruk bir depoda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Polise silah çektiği sırada bacağından vurularak etkisiz hale getirilen ve 33 suç kaydı bulunan Yunus Kartal (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine Yunus Kartal., E.Ş., T.B. ve E.K.'yı takibe aldı.Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Esenevler Mahallesi Esin sokak üzerindeki metruk bir bina içerisinde olduğunu tespit etti.

Polise silah doğrultan şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Binanın etrafını çeviren ekipler, depoya baskın yaptı. Polislerin geldiğini fark eden Yunus Kartal., belindeki silahı çıkarıp polislere doğru ateş etmek isterken bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yunus Kartal, E.Ş., T.B. ve E.K., uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suç üstü yakalanarak, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle metruk depo ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda, depo içerisinde ve depoya yakın boş bir arazide 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 adet pompalı tüfek, çalıntı olduğundan şüphelenilen 22 kol saati, 7 cep telefonu ve çok sayıda tespih ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Yunus Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş., T.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Kartal'ın emniyet ve savcılıkta yapılan sorgulamalarında gasp, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu         
20:51
Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi         
20:17
67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak         
19:26
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 21:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polise silah çeken suç makinesi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei