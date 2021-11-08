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Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı - Son Dakika

Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı

08.11.2021 14:59
Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polise direnerek silah doğrultan Ömer Ö.'ye (21) 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay hapis cezası kararını İstinaf mahkemesi bozdu.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polise direnerek silah doğrultan Ömer Ö.'ye (21) 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay hapis cezası kararını İstinaf mahkemesi bozdu. Yeniden yargılanmasına başlanan Ömer Ö., duruşmaya katılmayınca zorla getirme kararı çıkarıldı.

Geçen yılbaşı gecesi Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçmaya başlayan Ömer Ö., Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonla, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ömer Ö., 5 Nisan'da karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık Ömer Ö., "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Ömer Ö.'ye, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa polis memurunun silahını gasp ettiği iddiasıyla yargılandığı 'yağma' suçundan ise beraatine hükmetti. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. KARARA İTİRAZ EDİLDİMüşteki polis memurlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 4'üncü Ceza Dairesi, 'yağma' suçu yönünden verilen beraat kararına yapılan istinaf itirazını karara bağlandı. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, şüphelinin 2 saat boyunca silahı taşıdığı, söz konusu eylemi nedeniyle suç teşkil ettiğinden 'yağma' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.YENİDEN YARGILANDI

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Ömer Ö., duruşmaya katılmadı, şikayetçi polis memurları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Ö. hakkında zorla getirme kararı çıkarılarak bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.


Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı
Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı
Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı

Kayseri, Arbede, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polise silah çekerek direnen sanığa yeniden yargılandığı davada zorla getirme kararı - Son Dakika
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