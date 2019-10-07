Son Dakika Haberleri: Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı

Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin otomobilinde av tüfeği bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sivil polis ekiplerine silah doğrultan şüpheli, daha sonra otomobille kaçmaya başladı.

Aracı takibe alan polis ekipleri, yaklaşık bir kilometrelik takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir av tüfeği ile 10 kutu fişek ele geçiren polis, sürücü H.U'yu gözaltına aldı.

Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:43 Kaynak: AA
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