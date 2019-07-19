Son Dakika Haberleri: Polise silahlı saldırı şüphelisi yakalandı
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Polise silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

20 dakika önce

Adana'da yaklaşık 4 ay önce seyir halindeki zırhlı polis araçlarına silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Polise silahlı saldırı şüphelisi yakalandı, System.String[]
Adana'da yaklaşık 4 ay önce seyir halindeki zırhlı polis araçlarına silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde 17 Mart'ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 2 zırhlı araca tabancayla ateş açarak kaçan şüpheliyi arayan ekipler yeni bilgilere ulaştı.
Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen terör ekipleri, şüphelinin Ömer Y. olduğunu belirledi.
Zanlının gidebileceği adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ömer Y'yi merkez Seyhan ilçesinde bir evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zırhlı araçların caddeden geçtiği sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin, tabancayla ateş açması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01 Kaynak: AA
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