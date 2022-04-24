Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

24.04.2022 15:23
Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Son dakika gündem haberine göre FATİH'te polis memuru Zafer Mat'a taş atarak şehit olmasına neden olan şüpheli Burhan B. adliyeye sevk edildi.

FATİH'te polis memuru Zafer Mat'a taş atarak şehit olmasına neden olan şüpheli Burhan B. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Burhan B.(42), Cinayet Bürodaki sorgusunda olay saatinde evinde olduğunu, polis memuru Zafer Mat'ın kapıyı çaldığını, kapıyı açmamak için taş attığını söyledi. Şüpheli Burhan B., polis memurunun düştüğünü görünce kaçtığını da anlattı. Burhan B.'nin 16 suçtan sabıka kaydı olduğu belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat, dün akşam saatlerinde şüpheli Burhan B.'nin kaçmasını önlemek için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisin memuru Zafer Mat'ın kafa ve karnındaki kırıklar nedeniyle şehit olduğu belirlendi.

TAŞ ATTIĞINI İTİRAF ETTİ Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Burhan B., polis memuruna taş attığını itiraf etti. Evinde olduğu sırada ikametinin kapısının çaldığını ileri süren şüpheli Burban B., camdan şehit polis memurunu görünce kapıyı açmayıp taş attığını anlattı. Polisin yere düştüğünü gördüğünde de kaçtığını anlatan Burhan B., sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ----------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
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Polis Memuru, Cinayet, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! POLİSE TAŞ ATARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika
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