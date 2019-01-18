Son Dakika Haberleri: Polise Tüfekle Ateş Açan Maskeli Şahıs Tutuklandı

Polise Tüfekle Ateş Açan Maskeli Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan maskeli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polise Tüfekle Ateş Açan Maskeli Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan maskeli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Fuariçi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye, motosiklet üzerinden maskeli kişilerce polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken maskeli zanlılar motosikletle kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu motosikletin arka kısmında oturup ekiplere pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. F.A. ile birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
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