Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı - Son Dakika
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Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

24.08.2022 16:21
Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı.

Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü'ne yerleşen Ayşe Sabancalı'nın okul yıllık ücreti MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yatırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan ve ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatan Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü'ne yerleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla Türkiye gündemine gelmişti. Yaşanılan üzücü olayın ardından Ayşe Sabancalı'ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti. 2022- YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü'ne yerleşti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yapılan açıklamada Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Ayşe Sabancalı'nın okul yıllık ücretinin yatırıldığı görüşlerine yer verildi. Vakfın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada,

"Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

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Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı Saçlarını kaybeden 250 hasta çocuğu perukla sevindirdi Saçlarını kaybeden 250 hasta çocuğu perukla sevindirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı - Son Dakika
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