Polise yakalanmamak için hastane koridorunda saklandı - Son Dakika

Polise yakalanmamak için hastane koridorunda saklandı

Bursa'da, 8 farklı kuyumcuyu dolandırmalarının ardından suç ortağı iki arkadaşının gözaltına alındığını öğrenen G.Ç., saklandığı hastane koridorunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven timleri ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 8 farklı kuyumcuyu altın görünümlü sahte zincir satarak dolandıran 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli H.İ. ve B.E., polisin yaptığı operasyonla, otomobillerinde yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANMAMAK İÇİN HASTANE KORİDORUNDA SAKLANDI

Üçüncü şüpheliyi bulmak için soruşturma başlatan polis, G.Ç.?nin, arkadaşlarının yakalandığını öğrenmesinin ardından Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin koridorlarında saklandığını tespit etti. Ekipler, G.Ç.?yi sabah saatlerinde hastaneden çıkarken yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, H.İ.A., B.E. ve G.Ç.?nin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 33 adet altın görünümlü sahte zincir, 22 bin 900 lira para, 1 hassas terazi, 1 adet laptop ve 1 pos cihazı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.