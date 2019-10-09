Son Dakika Haberleri: Polise yakalanmamak için uyuşturucuyu şeker kutusuna gizlemeye çalıştılar
Son Dakika 3. Sayfa Polise yakalanmamak için uyuşturucuyu şeker kutusuna gizlemeye çalıştılar

Polise yakalanmamak için uyuşturucuyu şeker kutusuna gizlemeye çalıştılar

37 dakika önce

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Polise yakalanmamak için uyuşturucuyu şeker kutusuna gizlemeye çalıştılar, System.String[]

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucuyu polisten saklamak isteyen zanlılar, ellerindeki hapları şeker kutusuna gizlemeye çalıştı. Ancak polis ekipleri durumu fark edince iki zanlı kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında C.B ve M.Ö isimli şahıslar polislerden saklamak için uyuşturucu hapları şeker kabına koyarak gizlemeye çalıştı Ancak Zonguldak Narkotim ekipleri durumu fark etti ve 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Zanlılarla birlikte 120 adet uyuşturucu hap ve 23 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.


Zanlılar ekiplerce gözaltına alındı. Sorguları sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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