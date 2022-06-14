Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in suç dosyası bir hayli kabarık çıktı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, DBP'li Aydeniz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı.
Fezlekelerde Aydeniz'e, "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamaları yöneltiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında suç duyurusunda bulunulan Aydeniz'in, polise yumruk attığı olayla ilgili tespitlerini yapıp, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanması için dosyayı milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları yürütmekle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi.
İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Saliha Aydemir ise bir polise yumruk attı.
Son Dakika › Güncel › Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor - Son Dakika