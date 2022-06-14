Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor - Son Dakika
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Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor

14.06.2022 18:08

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş yaptığı esnada polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, aralarında "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarının da bulunduğu çok sayıda eylemi içeren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor.

Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in suç dosyası bir hayli kabarık çıktı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, DBP'li Aydeniz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı.

SUÇ DOSYASINDA YOK YOK

Fezlekelerde Aydeniz'e, "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamaları yöneltiliyor.

Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in suç dosyası kabarık çıktı
Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz

DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında suç duyurusunda bulunulan Aydeniz'in, polise yumruk attığı olayla ilgili tespitlerini yapıp, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanması için dosyayı milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları yürütmekle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi.

Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in suç dosyası kabarık çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Saliha Aydemir ise bir polise yumruk attı.

YORUMLAR
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TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı AK Parti'li Aydemir, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi AK Parti'li Aydemir, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi
Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Salihe Aydeniz, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor - Son Dakika
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