Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor

Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in suç dosyası bir hayli kabarık çıktı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, DBP'li Aydeniz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı.

SUÇ DOSYASINDA YOK YOK

Fezlekelerde Aydeniz'e, "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamaları yöneltiliyor.

Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz

DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında suç duyurusunda bulunulan Aydeniz'in, polise yumruk attığı olayla ilgili tespitlerini yapıp, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanması için dosyayı milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları yürütmekle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi.