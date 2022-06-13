Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz

İstanbul Kadıköy'de dün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyen kişiler, polis tarafından durduruldu. Bu sırada polislere tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, boşluktan faydalanarak polis memuruna yumruk attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Pençe Kilit'te inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namuzsuzluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

"YATIRIM VE İSTİHDAM KONUSUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdamla büyütme doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün kanıtıdır.

"BİZİM TEK GAYEMİZ ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI ARTIRMAKTIR"

Üretimini artırmak isteyen herkesin yanında olacağız. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını artırmaktır. Aksini iddia edenler farklı niyetlere sahiptirler. Üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız. Siz yeter ki planınızı ve projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunları birlikte çözeriz.

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 bin ihracatçımızın her birini aynı zamanda gönüllü diplomatik elçimiz olarak görüyoruz. Sizlerin azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar karşısında daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline hep birlikte getireceğiz. İşte o zaman büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında daha üst bir safhaya geçmiş olacağız.

"İHRACAT HEDEFİMİZİ FAZLASIYLA GEÇECEĞİZ"

2023 hedeflerimizi ilk söylediğimizde birileri bize dudak bükerek bakmıştı. Yaşadığımız onca hadiseye, maruz kaldığımız onca tehdide, önümüze kurulan onca tuzaklara rağmen hedeflerimizin yarısını hayata geçirdik. 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yarısını gerçekleştirdik. Yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat hedefini fazlasıyla geçeceğiz. Ülkemize ve milletimize olan inancın yanında, elimizde gayet sağlam araçlar ve imkanlar var.

"TÜRKİYE, SAĞLIKTA ÖNE ÇIKAN ÜLKEDİR"

Son 20 yılda ülkemizin ihracatını 6 kat, ihracatçı sayısını 4 kat artırmış bir ülkeyiz. Yaklaşık 2.5 yıldır etkili olan küresel sağlık krizi dünyadaki üretim ve tedarik merkezlerinin yeniden şekillenmesini zorunlu hale getirdi. Bu konuda ilk öne çıkan ülke Türkiye'dir.