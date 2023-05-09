Polisi yumruklayan şahsı linçten yine polis ekipleri kurtardı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Polisi yumruklayan şahsı linçten yine polis ekipleri kurtardı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

09.05.2023 16:33

Bartın'da arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö'ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırıda bulunduğu Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları son anda kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Tanju N. ve Osman Soner A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı.

AYIRAN POLİSE YUMRUK ATTI

Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Soner A., kavgayı ayıran polis memurlarından H.F.Ö'nin suratına yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, polise yumruk atan Osman Soner A.'ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı.

LİNÇ EDİLMEKTEN ZOR KURTARDILAR

Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheliyi ise yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan Osman Soner A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Bartın, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi yumruklayan şahsı linçten yine polis ekipleri kurtardı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisi yumruklayan şahsı linçten yine polis ekipleri kurtardı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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