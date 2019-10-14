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Son Dakika Güncel Polise yumruk atan zanlı adliyede

Polise yumruk atan zanlı adliyede

2 saat önce

Polise yumruk atan zanlı adliyedeKocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan V.B. adliyeye sevk edildi.

Polise yumruk atan zanlı adliyede

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan V.B. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında V.B.'nin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada V.B., polise yumruk atarak kaçtı. Polisin yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kanadı. Burnuna tampon yapılan polis memuru, götürüldüğü hastanede tedavi gördü. Olay yerinden kaçan V.B., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.B. emniyetteki işlemlerin ardından 'Görevli polis memuruna mukavemet ve darp' suçlarından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Polise yumruk atan zanlı adliyede

Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:21 Kaynak: DHA
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