Polise yumruk atan zanlı adliyede (2)
1 saat önce
POLİSE YUMRUK ATAN ZANLI TUTUKLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
POLİSE YUMRUK ATAN ZANLI TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor Otogaza 6 kuruş zam geldi