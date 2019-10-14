Son Dakika Haberleri: Polise yumruk atan zanlı adliyede (2)
Son Dakika Güncel Polise yumruk atan zanlı adliyede (2)

Polise yumruk atan zanlı adliyede (2)

1 saat önce

POLİSE YUMRUK ATAN ZANLI TUTUKLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polise yumruk atan zanlı adliyede (2), System.String[]

POLİSE YUMRUK ATAN ZANLI TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
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