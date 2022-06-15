POLİSE YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLEN DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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POLİSE YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLEN DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

15.06.2022 15:34
POLİSE YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLEN DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında bir polis memuruna yumruk attığı iddiasıyla açılan soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında bir polis memuruna yumruk attığı iddiasıyla açılan soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adıyla 12 Haziran, saat 13.00'da yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya karşı mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) 161/9. maddesine göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyasına yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği ifade edildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDUŞikayetçi polis memuru Hakan A.'nın savcılıkça alınan ifadesinde, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda ise mağdur polisin çenesinin sol ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtildi.


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Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Salihe Aydeniz, Diyarbakır, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİSE YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLEN DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİSE YUMRUK ATTIĞI İDDİA EDİLEN DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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