Son Dakika Haberleri: Polisevi önünde fünye ile patlatılan bavuldan kadın iç çamaşırı çıktı
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Polisevi önünde fünye ile patlatılan bavuldan kadın iç çamaşırı çıktı

1 saat önce

ERZURUM Polisevi önünde bırakılan bavul polisi alarma geçirdi.

Polisevi önünde fünye ile patlatılan bavuldan kadın iç çamaşırı çıktı, System.String[]
ERZURUM Polisevi önünde bırakılan bavul polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan bavuldan kadın iç çamaşırı çıktı. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Gürcistan uyruklu kadın, "Alkollüydüm, yorulunca bıraktım" dedi.
Olay bugün akşam saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki polisevi önünde bırakılan bavul, polisi alarma geçirdi. Güvenlik kameralarını takip eden polisler, gözlüklü bir kadının bavulu polisevi VIP girişine bıraktıktan sonra Çaykara Caddesi'ne doğru gittiğini belirledi. Harekete geçen polis, bavulun çevresini güvenlik şeridine alarak bomba imha ekibini bilgilendirdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli bavulu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Parçalara ayrılan bavuldan kadın iç çamaşırı, parfüm ve ayakkabı çıktı.
Cumhuriyet caddesinin yaya ve araç trafiği açısından en kalabalık olduğu anda yaşanan olay meraklı vatandaşların ilgisini çekti. Olay yerine toplanan vatandaşlar, bavulla ilgili yapılan çalışmaları cep telefonlarına kaydetti.
Bu arada buvulu bıraktıktan sonra Çaykara caddesine doğru giden kadın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen kadının ilk ifadesinde "Alkollüydüm, yorulunca bavulu bıraktım" dediği öğrenildi. Gürcistan uyruklu kadın, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emniyete götürüldü.


Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:42 Kaynak: DHA
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