Son Dakika Haberleri: Polisgücü Hokey Takımı Hırvatistan Yolcusu

Polisgücü Hokey Takımı Hırvatistan Yolcusu

1 saat önce

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy için hazırlık kampını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın Hırvatistan'a gideceği bildirildi.

Polisgücü Hokey Takımı Hırvatistan Yolcusu, System.String[]
Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy için hazırlık kampını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın Hırvatistan'a gideceği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Alanya kampını tamamlayan takım, 8-10 Şubat'ta Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonlar Ligi için yarın başkent Zagreb'e hareket edecek.

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'nda yer alan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, 8 Şubat'ta Fransa ve Danimarka temsilcileriyle, 9 Şubat'ta da İngiltere'nin temsilcisiyle maç yapacak.

Maçların sonuçlarına göre B Grubu takımlarıyla eşleşecek olan takımda sporcuların moralleri yüksek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, takımın bütün hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Ekibimiz Hırvatistan'a kazanmak için gidiyor. Başarılı bir sonuçla döneceğiz inşallah. Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yusuf Kasım ise "Trophy'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kazanmak için gidiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var ama Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı da güçlü bir takım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Avrupa, Gaziantep, Hırvatistan, Spor
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