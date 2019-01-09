Polisgücü'nden Emniyet Müdürüne Ziyaret

Gaziantep İl Emniyet Müdürü ve Polisgücü Spor Onursal Başkanı Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret eden Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, yönetim kurulu üyeleri ve kadın erkek şampiyon takımları sporcuları 2019 hedefleri hakkında bilgi verdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü ve Polisgücü Spor Onursal Başkanı Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret eden Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, yönetim kurulu üyeleri ve kadın erkek şampiyon takımları sporcuları 2019 hedefleri hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Karaduman Gaziantep Polisgücü Spor'un zoru başardığını ve şampiyonlukları seriye bağladığına dikkat çekerek, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Sadece bizleri değil Gaziantep'i ve Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil ediyorsunuz. Katıldığınız bütün şampiyonalarda şampiyonluk kupasının abonesi oldunuz ve şampiyonluğu seriye bağladınız. Bu büyük bir başarıdır. 2019 yılında da katılacağınız şampiyonalarda da başarılı olacağınıza inanıyorum. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sizlerin başarısı bu kentin, bu ülkenin tanıtımında önemli rol oynuyor. Başkanınız Mehmet Kaplan'ın şansında hepinizi kutluyorum" dedi



"Eksikleri tamamladık kazanmak için gideceğiz"



Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Her başarının kulübe yeni bir yük getirdiğini, bütün çalışmalarının Şubat 2019'da Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Şampiyonasına göre yürüttüklerini, gerekli transferlerin de yapılarak takımın eksiklerinin tamamlandığını ifade etti.



Hokey gündemiyle ilgili konularında görüşüldüğü ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğraf çektirildi. - GAZİANTEP

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