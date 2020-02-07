Polisgücü'nden muhteşem performans - Son Dakika
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Polisgücü'nden muhteşem performans

6 saat önce

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Bolu Belediyespor'u farklı skorlarla yendi.

Polisgücü'nden muhteşem performans, System.String[]

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Bolu Belediyespor'u farklı skorlarla yendi.


THF Kadın Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, günün ilk maçında Buca Halk Eğitim Merkezi'ni 10-1 skorla yenerek, Bolu Belediyespor maçına moralle çıktı. Ligin güçlü ekiplerinden Bolu Belediyespor karşısında da maç boyunca üstün bir performans ortaya koyan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, karşılaşmadan 4-1 galip gelerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir aşamayı daha geçti.


Alanya'da devam eden THK Kadın Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi'ndeki maçları Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Polisgücüspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Ağdağ da izledi. Alanya Atatürk Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar keyifli maçlar izlemenin mutluluğunu yaşarken, Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı'na destek vererek Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.


Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Bolu Belediyespor karşılaşmaları sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Her iki karşılaşmada da maç boyunca üstünlüğü elinden bırakmayan oyuncularımız büyük bir performans sergileyerek galibiyete ulaşmayı başardılar. Alınan sonuçtan dolayı mutluyuz. Cumartesi yapacağımız son maçın ardından Türkiye Süper Ligi şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
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