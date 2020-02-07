Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor - Son Dakika

Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor

7 saat önce

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 10-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor, System.String[]

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 10-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.


Karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'da izledi.


Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig' inde son dönemece girdi. Günün ilk maçını Buca Halkeğitim Merkezi karşısında 10-1'lik skorla kazandı. Ligde şampiyonluk yolunda önemli adımlar atan Gaziantep Polisgücü Hokey takımı, şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmeye hazırlanıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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