Son Dakika Haberleri: Polisgücü'nün Sultanları Yine Fark Attı: 9-0

Polisgücü'nün Sultanları Yine Fark Attı: 9-0

15 dakika önce

Kadınlar Açık Alan Türkiye Süper Hokey Ligine fırtına gibi giren Gaziantep Polisgücü'nde farklı galibiyetler serisine bir yenisini daha eklendi.

Polisgücü'nün Sultanları Yine Fark Attı: 9-0, System.String[]
Kadınlar Açık Alan Türkiye Süper Hokey Ligine fırtına gibi giren Gaziantep Polisgücü'nde farklı galibiyetler serisine bir yenisini daha eklendi.Birinci etabın dördüncü maçında Buca Halk Eğitim ile karşılaşan Hokeyin Sultanları, İzmir temsilcisini 9-0 mağlup etti.

Gaziantep Açık Alan Hokey Tesislerinde oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Gaziantep Hokey takımı birinci periyottan 3 - 0'lık sonuçla ayrıldı. İkinci çeyrekte de mücadelesini sürdüren temsilcimiz 2 gol daha kaydederek devreyi 5 - 0 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibine açık alan bırakmayan Polisgücü'nün Sultanları kaydettiği iki golle farkı 7'ye taşıdı. Son çeyrekte ise baskısını sürdüren Gaziantep Polisgücü yine boş durmadı ve 2 gol daha kaydederek mücadeleden 9 farklı galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep Polisgücü dördüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, puanını 12'ye yükselterek zirvede ki yerini korudu. Hokeyin Sultanları geride kalan maçların ardından 32 gol atarken kalesini ise rakiplerine kapattı. Polisgücü'nün yenilmez kızları bir dahaki maçına 6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Nizip Halk Eğitim karşısında çıkacak. Maç Gaziantep Açık Alan Hokey Tesislerinde oynanacak.

"Hedefimize ilerliyoruz"

Geçen hafta Erkekler Açık Alanda birinci etabı lider tamamladıklarını hatırlatan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Kadın takımımız da aynı doğrultuda ilerlemeye devam ediyor. Geride kalan 4 maçımızdan da farklı galibiyetlerle ayrılmaları bizleri Avrupa Trophy Ligi öncesi olukça ümitlendiriyor. Bu sezon hedefimiz yine hem erkekler hem de kadınlarda sezonu şampiyon tamamlamak. Bu hedeflerimiz doğrultusunda da şu ana kadar hata yapmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Sahada canla başla mücadele eden teknik ekip ve sporcularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, Güncel
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