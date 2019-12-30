POLİSİ ALARMA GEÇİREN AİLE KAVGASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel POLİSİ ALARMA GEÇİREN AİLE KAVGASI - Son Dakika

POLİSİ ALARMA GEÇİREN AİLE KAVGASI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da akşam saatlerinde kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti.

POLİSİ ALARMA GEÇİREN AİLE KAVGASI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da akşam saatlerinde kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye özel harekat polisleri istendi.

Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Ahmediye Mahallesi Dönme dolap Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Anne ve iki ağabeyiyle birlikte yaşayan O.D. (29), büyük ağabeyi ile kavga etti. Tartışma sonrası evden ayrılan ağabey, tekrar eve dönmek istedi. Fakat kendisine kapı açılmayınca yakınlarında bulunan Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne giderek kardeşiyle tartıştığını, kardeşinin annesiyle birlikte evde olduğunu ve kendisine kapıyı açmadığını söyledi. Polis ekipleri bunun üzerine belirtilen adrese gelerek evdekilerin kapıyı açmasını istedi fakat kapı açılmadı. Görevli polisler olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girmeye hazırlanırken, O.D., adlı kişi kapıyı açtı. İçeri giren polis ekiplerinin evde herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını görmesi üzerine O.D adlı kişi, anne ve ağabeyi ifadelerini almak üzere Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Anne ve oğulları alınan ifadelerinin ardından evlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olayın yaşandığı bina

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki özel harekat ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Mahalle sakini ile röp

-O.D.'nin polis otosuna bindirilmesi(1.15 saniye lacivert montlu polisin elini tuutp çıkardığı kişi)

-Anne ve oğullarının evden çıkartılması

-Genel ve detay


kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar
Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı 2020'de kamuya binlerce personel alınacak! İşte kadrolar Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
15:16 İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR - Son Dakika
15:16 Muş Sağlık Müdürlüğü'nden "acil servislerde yoğunluk" açıklaması - Son Dakika
15:15 "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
15:12 Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Son Dakika
15:11 Başkan Gültak, terör mağduru aileye sahip çıktı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:21:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: POLİSİ ALARMA GEÇİREN AİLE KAVGASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]