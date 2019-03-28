Polisi Alarma Geçiren İhale Kavgası

Polisi alarma geçiren ihale kavgası İhalede kavgaya karıştığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Polisi alarma geçiren ihale kavgası

İhalede kavgaya karıştığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.



ANTALYA - Antalya'da işyeri ihalesine giren taraflar arasında kavga çıktı. İhalede, iddiaya göre kardeşinin ihaleyi kaybetmesine sinirlenen bir polis memuru karşı tarafı tehdit etti. Kavgayı olay yerine gelen diğer polisler araya girerek ayırdı. Olayla ilgili biri polis 4 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kavgaya karıştığı iddia edilen M. Y. için de ayrıca idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Polisi alarma geçiren olay, Akdeniz Üniversite Kampüsü içerisinde bulunan Olbia Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çarşıdaki bir dükkanın ihalesi düzenlendi. İhaleye S. E. Y. ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ağabeyi M. Y. ile karşı taraftan S. G. G. ve Y. G. katıldı. İddialara göre ihaleyi kaybeden S. E. Y. ile M. Y. kardeşler, ihale çıkışında karşı tarafla sözlü atışma içerisine girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine girdi. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Etkisiz hale getirilen polis memuru ve kavgaya karışan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetten açıklama

Olayla ilgili Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Kavgaya karıştığı belirtilen 4 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu ifade edildi. Açıklamada, şahıslar hakkında adli işlemin başlatıldığı ve kavgada silah çekip tehdit ettiği iddia edilen polis memuru M. Y. için de ayrıca idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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