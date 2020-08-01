Polisi alarma geçiren otomobilde olumsuzluğa rastlanmadı - Son Dakika

Adıyaman'ın en işlek caddelerinden biri olan Gölbaşı Caddesi'nin ortasına bırakılan bir otomobil paniğe neden oldu, polis ekiplerini alarma geçiren olayda otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi eski Eskisaray Polis Merkezi yakınlarında yol ortasına bırakılan 07 LNU 02 plakalı otomobili fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemleri alarak patlama ihtimaline karşı Gölbaşı Caddesi'ni trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine emniyet müdür yardımcıları da gelerek durumu koordine etti. Daha sonra olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapıları kapalı olan aracın altını ve camlardan da içerisini kontrol etti. O esnada otomobilin sahibi aracının başına gelerek aracın kendisine ait olduğunu, otomobili yol kenarına park ettiğini ve aracın kendiliğinden ilerleyerek yol ortasına geldiğini söyledi. Polis ekipleri otomobil sahibi E.G.'den aracın yol kenarına alınmasını istedi. Aracın yol kenarına araç sahibi tarafından alınması sonrasında otomobil içerisinde arama yapıldı. Otomobil içerisinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN