Son Dakika Haberleri: Polisi Aramasam İyiydi?? 2019'un Rengiyle Makyaj - Mercan ( Living Coral )

Polisi Aramasam İyiydi?? 2019'un Rengiyle Makyaj - Mercan ( Living Coral )

51 dakika önce

4000 TL değerindeki kozmetik paketi çekilişi ??https: //gleam.io/TpeBM/duygu141218Pantone 2019'un rengini living coral olarak açıkladı.

4000 TL değerindeki kozmetik paketi çekilişi ??https://gleam.io/TpeBM/duygu141218

Pantone 2019'un rengini living coral olarak açıkladı. Ben de Katar'da tanıştığımız Dıana Curmei ( @easyneon ) ile buluşmadan önce mercan tonlarında bir makyaj yapmak istedim. Çok beğendim ben bu tonları. Siz ne düşünüyorsunuz? Her zamanki gibi videoda kullandığım ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??

Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:19 Kaynak: Youtube

Pantone, Katar, Makyaj, Genel
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