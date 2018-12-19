Polisi Aramasam İyiydi?? 2019'un Rengiyle Makyaj - Mercan ( Living Coral )
51 dakika önce
4000 TL değerindeki kozmetik paketi çekilişi ??https: //gleam.io/TpeBM/duygu141218Pantone 2019'un rengini living coral olarak açıkladı.
4000 TL değerindeki kozmetik paketi çekilişi ??https://gleam.io/TpeBM/duygu141218 Pantone
2019'un rengini living coral olarak açıkladı. Ben de Katar
'da tanıştığımız Dıana Curmei ( @easyneon ) ile buluşmadan önce mercan tonlarında bir makyaj yapmak istedim. Çok beğendim ben bu tonları. Siz ne düşünüyorsunuz? Her zamanki gibi videoda kullandığım ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:19 Kaynak: Youtube
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