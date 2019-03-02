Son Dakika Haberleri: Polisi Arayıp "Hanımı Av Tüfeğiyle Vurdum, Büyük İhtimalle Öldü" Demiş

Polisi Arayıp "Hanımı Av Tüfeğiyle Vurdum, Büyük İhtimalle Öldü" Demiş

24 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polisi Arayıp
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.

Mahkemede, Erhalk'ın eşini öldürdükten sonra 155'i aramasıyla ilgili ses kaydı dinletildi. Mahkeme salonunda dinletilen kayıtta Erhalk'ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duluyor.

Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift  İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.

Mahkeme başkanı Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart tarihine erteledi. - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:30 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Dünya
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