Polisi bıçaklayan ve polislere saldıran 10 şahıs adliyede - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aileler arasında kavga sırada, kendilerine müdahale eden polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'i çocuk, 2'si kadın toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdiği şüpheliler önce savcı karşısında ifade verecek, daha sonra hakim karşısına çıkacak.

Turgutlu Yeni Mahalle Düz Sokak'ta 15 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayın ardından yakalanan 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 10 şüphelinin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.B. (16), "kasten adam öldürmeye teşebbüs", H.B. (52), E.B. (20), K.B. (18), A.B. (21), K.B. (21), S.B. (19), K.B. (40), Ü.B. (24) ve M.E. (17) ise polis ekiplerine saldırı" suçundan hakim karşısına çıkarıldı.

Şüphelilerin yakınların adliye önünde beklerken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan yaralı polis memuru Özgür İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - MANİSA