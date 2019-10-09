Son Dakika Haberleri: Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

54 dakika önce

Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yanında getirdiği bıçakla karakoldaki bir memuru yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin saat 12.30 sularında karakoldan çıkarılarak polisin kontrolü altında sağlık raporu almak için Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü. Zanlı kontrollerin ardından savcılığa sevk edildi.

Polisi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
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