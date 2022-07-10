Polisi çileden çıkaran alkollü turistin yaptığı yanına kalmadı

Alkollü turistin ehliyetine 2 yıl 6 ay el konularak, 9 bin TL ceza yazıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde önündeki araca çarptıktan sonra polisin tüm ısrarlarına rağmen dakikalarca araçtan çıkmayıp polisin görüntüsünü çeken alkollü turistin ehliyetine 2 yıl 6 ay el konularak, yaklaşık 9 bin TL ceza yazıldı.

Olay, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Y., 06 AGF 517 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki 34 VB 8444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gören'in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerini çileden çıkardı

Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin dakikalarca dil döktüğü turistin umursamaz tavırları ise çileden çıkarttı. Güçlükle araçtan indirilen ve gözaltına alınan turistin hastanede yapılan kontrollerinde 2,00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Süresi dolmuş ehliyet ile araç kullandığı belirlenen kadının ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulurken, yaklaşık 9 bin TL ceza yazıldı. Ayrıca polise mukavemet suçundan hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.