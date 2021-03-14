Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı - Son Dakika

Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı
14.03.2021 18:03
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan vatandaşlar, paraları saklamaya çalıştılarsa da başarılı olamadı.
Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerini, karşılarında görenler o sırada masadaki paraları saklamak istediler; ancak başarılı olamadılar. Evde iki ayrı kumar masasında ele geçirilen 2 bin 400 lira ile iskambil kağıdına el konuldu.Maske takmayarak, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 şüpheliye toplam 30 bin 625 lira ceza uygulandı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.
- Balıkesir
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