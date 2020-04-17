Polisi gören maske taktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın şehir merkezinde Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs genelgesi kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yolda polisi gören sürücüler ve vatandaşlar kısa sürede maske takmaya çalıştı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ve Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla ilçe genelinde market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokaklar gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Dışarıda olan vatandaşlara maske ve eldiven kullanması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda anonslarla uyarılarda bulunan ekipler, genelge ile kapatılan işletmelere de ayrıca denetim yaptı. Denetimlerin Korona virüs salgını boyunca devam edeceği belirtilirken, sokak ve yolda polisin denetimini gören vatanda ve sürücüler hemen kısa sürede yanındaki maskeyi takmaya çalıştığı gözlendi. - TEKİRDAĞ