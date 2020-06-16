Polisi gören maskeyi taktı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle maske takmanın zorunlu olduğu Düzce'de polis denetim yaptı. Bazı vatandaşların, polisi görünce ceplerindeki maskeleri çıkartıp, taktıkları görüldü.

Düzce Valiliği tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. Ancak vatandaşların sokak, cadde ve parklarda yasağa rağmen maske takmadıkları görüldü. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, kent genelinde denetim yaptı. Bazı vatandaşlar, polisleri görünce ceplerindeki maskeleri çıkarıp, taktı. Maskesini çenesinin altında tutanlar ise uyarıldı. Polis, maskesiz sokağa çıkanlara maske dağıttı.