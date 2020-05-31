Polisi gören minik kız önce ağladı sonra telsizden anons yaptı - Son Dakika

Polisi gören minik kız önce ağladı sonra telsizden anons yaptı

Polisten korkan 4 yaşındaki kızı yine polis güldürdü

Minik kız polislerle birlikte 'evde kal' mesajı verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, evinin önünde oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerini görünce korkarak babasının elini tutup ağlamaya başladı. Babasının 'Polisten korkulmaz' sözüyle rahatlayan minik kız, polis ve bekçi ekibiyle birlikte araç megafonuyla 'Evde kal' mesajı verdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis ve bekçi ekipleri de görevlerini aralıksız devam ediyor. Mahalle ve sokaklarda devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşları da uyararak evlerine gönderiyor.

Son olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Esentepe Mahallesindeki devriye esnasında sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu görerek yanına gitti. Bu esnada polis arabasını gören minik kız korkarak babasının yanına gitti. Araçtan inen ekipler, sevmek için kız çocuğunu yanına çağırsa da, babasının elini bırakmayan minik kız gitmemek için ağlamaya başladı. Baba, 'Polislerden korkulmaz gel' dese de ikna olmayan 4 yaşındaki kız, uzaklaşmaya başladı. Baba, korkusunu yenmek için kızının ağabeyini polisin yanına gönderdi. Ağabeyine polis şapkasını takan ekipleri gören minik kızın gözyaşları dinip, gülümseyerek yanlarına koştu.

Bekçi şapkası takılan küçük kızı kadın polis memuru kucağına alarak polis arabasına bindirdi. Burada polis ağabeyi ve ablası eşliğinde, araç megafonuyla mahalle sakinlerine iki kez 'evde kalın' diye seslendi.

Ardından ekipler, çocuklara 'Artık evlerinize gidin. Bundan sonra korkmak yok' diyerek, araçlarına binip görevlerine devam etti. Yaşadığı mutluluk adeta gözlerinden okunan minik kız ise, polis ve bekçi ekibini arkalarından el sallayarak uğurladı.