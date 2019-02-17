Polisi Görünce 1 Kilo Eroini Attılar
38 dakika önce
İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu taşıyan şahıslar, polisi görünce 1 kilo eroini camdan attı.
İstanbul
'dan Tekirdağ
'a uyuşturucu taşıyan şahıslar, polisi görünce 1 kilo eroini camdan attı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmaları neticesinde, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 34 NS 4477 plakalı araç takibe alındı. İstanbul'dan Çorlu ilçesine gelen araçtakiler uygulama noktasındaki polisleri görünce camdan uyuşturucu maddeleri dışarıya attı. Daha sonra polis ekiplerince durdurulan araç içerisinde yapılan başka suç unsuruna rastlanılmazken, camdan atılan madde üzerine yapılan incelemede 2 paket halinde 1 kilogram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
Ünlü Opera Sanatçısı Sedat Öztoprak, Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu ile Pazarcı Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet
Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu