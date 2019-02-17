Son Dakika Haberleri: Polisi Görünce 1 Kilo Eroini Attılar

Polisi Görünce 1 Kilo Eroini Attılar

38 dakika önce

İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu taşıyan şahıslar, polisi görünce 1 kilo eroini camdan attı.

Polisi Görünce 1 Kilo Eroini Attılar, System.String[]
İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu taşıyan şahıslar, polisi görünce 1 kilo eroini camdan attı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmaları neticesinde, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 34 NS 4477 plakalı araç takibe alındı. İstanbul'dan Çorlu ilçesine gelen araçtakiler uygulama noktasındaki polisleri görünce camdan uyuşturucu maddeleri dışarıya attı. Daha sonra polis ekiplerince durdurulan araç içerisinde yapılan başka suç unsuruna rastlanılmazken, camdan atılan madde üzerine yapılan incelemede 2 paket halinde 1 kilogram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa
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