Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı

06.12.2020 23:23
Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 karayolunda denetim yapan polis ekiplerini görünce ceza yememek için ters yönde kaçmaya çalışan vatandaş, polis ekipleri durumu fark edince yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 karayolunda denetim yapan polis ekiplerini görünce ceza yememek için ters yönde kaçmaya çalışan vatandaş, polis ekipleri durumu fark edince yakalandı. Vatandaşa sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve ters yönde ilerlediği için toplam 4 bin 378 TL para cezası kesildi.

Olay, İzmit ilçesi D100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, bir kamyonetin kendilerini görünce ters yönde ilerleyerek yan yola çıktığını fark etti. Polis memurlarından birisi koşarak kamyonetin uzaklaştığı yöne gitti. Kamyonette bulunan Hasan M., denetim noktasına getirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan M.'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Hasan M.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, kaçmak isterken aracı ile ters yönde ilerlemesi sebebiyle ise bin 228 TL para cezası kesildi.

"Evime gidiyordum, yakalandım"

Basın mensuplarının "Neden dışarı çıktınız?" sorusuna yanıt veren Hasan M., evine gitmek isterken yakalandığını söyleyerek, "Rahatsızdım, ağabeyimin evinde kalıyordum. Şimdi evime gidiyordum, yakalandım" dedi. - KOCAELİ

Para Cezası, Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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